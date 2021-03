Volantino Unieuro: sconti su tanti TV DVB-T2, compatibili con il bonus TV

Continuiamo a spulciare il nuovo volantino di Unieuro per scoprire quali sono i migliori sconti proposti dalla catena di distribuzione su alcuni dei prodotti più richiesti dagli utenti e popolari negli ultimi tempi: i televisori DVB-T2, su cui è anche possibile godere del bonus TV.

Partiamo dai TV DVB-T2 di fascia bassa: il Saba SA32S67A9 da 32 pollici è disponibile a 199,99 Euro, rispetto ai 229 Euro di listino, che diventano 149,99 Euro con il bonus TV.

Tra gli sconti dei televisori con sintonizzatore DVB-T2 troviamo anche il Philips 32PFS6905 da 32 pollici, un televisore Full HD che è dotato anche del decoder integrato per il DVB-T2. In questo caso il prezzo online è di 329,90 Euro, per un risparmio di 49,10 Euro rispetto al prezzo di listino di 379 Euro. Tuttavia, se si sceglie per l'acquisto in negozio, si può portare il costo a 279,90 Euro: 100 Euro in meno dai costo imposto dal produttore.

Prezzo più baso per il Telefunken TE39PNDB42V2D da 39 pollici, che passa a 279,90 Euro, dai 329 Euro di listino. Anche qui vale la stessa regola di cui sopra: effettuando l'acquisto in negozio e presentando la documentazione richiesta per accedere al Bonus TV da 50 Euro, è possibile risparmiare altri 50 Euro e quindi portarlo a casa a 229 Euro.