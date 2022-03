Volantino Unieuro: smart TV LG OLED a 800 Euro in meno, soundbar in regalo!

Il volantino primaverile di Unieuro attivo da qualche giorno continua a sorprenderci con offerte interessanti specialmente sui televisori di ultima generazione. In questa occasione specifica vi parleremo, in particolare, di un TV LG OLED a 800 Euro in meno con soundbar LG SP2 in regalo!

Visitando il sito di Unieuro è immediatamente visibile, tra le varie promozioni dedicate al mondo degli smart TV, il televisore LG OLED55C15LA 2021 disponibile a 1.299 Euro al posto dei 2.098,99 Euro di listino, ovverosia il 38% in meno. Esso giunge dotato di schermo OLED Ultra HD 4K da 55 pollici con refresh rate variabile fino a 120Hz e tempo di risposta di 1 millisecondo, rendendosi perfetto anche per il gaming.

Tra le tecnologie video notiamo la presenza di HLG, HDR10 e Dolby Vision IQ, accompagnati da NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync per migliorare le prestazioni durante l’attività di gioco. A ciò si aggiunge, dunque, lato audio, il decoder Dolby Atmos. Il sistema operativo in dotazione, infine, è la piattaforma proprietaria WebOS 6.0.

Come segnalato in apertura, acquistando questo televisore otterrete anche la soundbar LG SP2 a costo zero, dalla lunghezza di 76 centimetri e con sistema audio a 2.1 canali per una potenza in uscita di 100W. Considerato che normalmente costa 200 Euro, si tratta davvero di una promozione allettante e da non perdere!

Tra le altre offerte del volantino abbiamo segnalato anche due smartwatch Samsung e Huawei a prezzi tagliati a metà.