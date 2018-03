Volareo: lo speaker che paga i musicisti tramite blockchain quando applaudete da casa

", dichiarain un comunicato stampa. Ed è qui che l'azienda vuole inserirsi con il suo nuovo speaker, che

"Gli artisti emergenti non traggono alcun vantaggio dalle piattaforme di streaming, ma in realtà sono quelli che necessitano di una spinta extra. Volareo, il primo altoparlante intelligente al mondo, risolve questo problema", continua l'azienda.



Nick Yap è il creatore di questo nuovo speaker, che offre agli ascoltatori la possibilità di "elargire una mancia" ai musicisti con un semplice tocco o un comando vocale. In merito ad esso, Yap ha dichiarato: "Per ogni stream su Spotify, un artista guadagna circa 0,72 centesimi di euro. Come artista emergente, questo non è sufficiente per coprire le spese di affitto. Volareo permette agli ascoltatori di effettuare una donazione all'artista, semplicemente premendo un pulsante o battendo le mani. Questo è un supporto tangibile per i musicisti".

I pagamenti ai musicisti vengono effettuati tramite la tecnologia blockchain, utilizzando una criptovaluta denominata Musicoin. Ogni riproduzione equivale a 1 singolo Musicoin, dal valore di circa dieci centesimi. Più di 2500 artisti si sono già uniti a questa iniziativa e stanno distribuendo la loro musica su questa piattaforma.



Per ulteriori informazioni sul tutto vi rimandiamo al sito ufficiale di Volareo e di Musicoin.