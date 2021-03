Ecco dove volerà Ingenuity: il drone farà anche un video del suo primo volo!

Si è da poco conclusa la live NASA di cui vi avevamo parlato, rilasciando moltissime informazioni sull'andamento della missione Mars 2020, ma soprattutto sullo stato di attività del drone/elicottero "Ingenuity". Ecco zona di volo, info sulla missione e le prime date!

Sembra fantascienza, ma il giorno in cui un velivolo terrestre volerà su un altro pianeta è ormai prossimo, e lo dobbiamo soprattutto agli incredibili ingegneri JPL e NASA che hanno lavorato duramente per rendere possibile la realizzazione di veicoli portentosi come Perseverance ed Ingenuity. Ma non è corretto cantare vittoria prima del previsto, e ci sono ancora alcuni step fondamentali prima che le fasi di volo abbiano inizio.

La NASA ha deciso che l'elicottero attualmente stivato sotto la pancia di Perseverance, prenderà il volo non prima dell'8 aprile. Per prima cosa, il rover dovrà portarsi alla zona di transito che è stata momentaneamente battezzata come "campo d'aviazione". Prima che Ingenuity possa spiccare il volo, dovrà trovarsi esattamente al centro della zona stabilita (in calce alla news trovate la foto esplicativa): la porzione di terreno marziano selezionato non è più grande di 10 metri per 10 metri, ed è stata scelta per il suo particolare aspetto pianeggiante e per la mancanza di ostacoli.

Una volta che i team di ingegneri che controllano Perseverance saranno soddisfatti del posizionamento, l'elaborato processo per rilasciare l'elicottero sulla superficie di Marte richiederà ben sei SOL marziani (sei giorni e quattro ore terrestri). Ad ogni nuovo giorno si completerà un piccolo step come l'espulsione di alcuni bulloni, il dispiegamento di metà delle gambe di Ingenuity e così via. Ci vorrà molto tempo perché bisognerà monitorare ogni volta entrambi i veicoli, in modo che non subiscano danni durante queste fasi cruciali.

Se tutto andrà come previsto, il volo durerà circa 90 secondi e permetterà ad Ingenuity di sopraelevarsi fino a 3 metri dalla superficie con una velocità di 1 metro al secondo. Rimarrà sospeso in aria e poi riatterrerà sulle sue gambe, pronto a ricaricarsi grazie ai pannelli solari di cui è dotato. La cosa più affascinante è che il drone sarà in grado di riprendere a video tutta la fase di volo, senza contare che anche Perseverance tenterà di immortalare il suo amico in azione.

Succulente nuove immagini (e video) da Marte ci aspettano, e non vediamo l'ora di condividerle con voi sulle nostre pagine.