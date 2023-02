Volete acquistare il più grande allevamento di rinoceronti del Sud Africa?

Lo sappiamo, ormai si può vendere e comprare davvero di tutto, eppure, si può ancora rimanere sorpresi quando vengono messe all'asta cose molto particolari, come appunto dei rinoceronti. È quanto accaduto lo scorso aprile 2022, quando John Hume, l'81enne fondatore della Platinum Rhino, ha deciso di cedere il più grande allevamento del Sud Africa.

La Platinum Rhino CBO è infatti la più grande realtà di allevamento di rinoceronti bianchi del mondo, ospitando quasi 2.000 rari esemplari sparsi su oltre 8.500 ettari, nella provincia nord-occidentale del paese, confermando si da sempre come il più importante progetto di salvaguardia di questi animali a rischio estinzione.

Purtroppo però, mantenere un alto livello di qualità richiede anche un grande sacrificio, soprattutto monetario. Come affermato dallo stesso fondatore, l'ormai ultraottantenne, John Hume: "L'allevamento di rinoceronti è un gioco molto costoso, soprattutto farlo per 30 anni senza scopo di lucro".

"Prevenire il bracconaggio ha richiesto un enorme contributo monetario, considerando che per allevare un rinoceronte fino all'età di quattro anni viene a costare quasi 30.000 dollari. Un lavoro che impiega oltre 100 persone per circa 2000 esemplari", ha aggiunto.

D'altronde, il Sudafrica ospita circa l'80% della popolazione mondiale di rinoceronti, ma il bracconaggio continua ad avere un impatto enorme nonostante i sempre maggiori sforzi di protezione sia nelle riserve private che nei parchi nazionali e regionali.

Infatti, lo stesso governo sudafricano ha affermato che, solo nello scorso anno, sono stati uccisi ben 448 rinoceronti in tutto il paese, poiché i bracconieri hanno preso sempre più di mira le riserve di proprietà privata invece dei parchi nazionali (maggiormente protetti).

Per questo motivo Hume sta proseguendo la sua ricerca di qualcuno che possa prendere il suo posto e, magari, migliorare ulteriormente la tutela delle specie a rischio. Come affermato dallo stesso fondatore: "Sto cercando qualcuno con la passione per la salvaguardia dei rinoceronti ed i mezzi per portare avanti il ​​progetto di allevamento".

Inoltre, qualora si riuscissero a trovare fondi sufficienti, vi è l'intenzione di rilasciare ogni anno in natura 100 rinoceronti allevati nella Platinum Rhino. Lo stesso capo veterinario dell'allevamento, la dottoressa Michelle Otto, ha affermato che "un tale progetto potrebbe davvero ripopolare l'intera Africa".

Rimanendo in tema, ad aprile 2022, vi abbiamo riportato la splendida notizia della nascita di un rarissimo cucciolo di rinoceronte di sumatra in indonesia, precisamente nel Parco nazionale Way Kambas.