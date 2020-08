Volete acquistare un iPhone? E' il momento peggiore: ecco perchè

Se state pensando di approfittare dell'estate e dei ritardi di iPhone 12 per acquistare un iPhone, state pensando male. Ne sono convinti i colleghi del Business Insider, secondo cui questo è il momento peggiore per portare a casa uno smartphone targato Apple.

Paradossalmente, le motivazioni sono da ricercare proprio nel rinvio della nuova generazione di iPhone.

Il Business Insider infatti consiglia a coloro che non vogliono spendere molto di aspettare ancora qualche mese, e di attendere la presentazione di iPhone 12 per approfittare delle riduzioni di prezzo che sicuramente verranno applicate sui modelli precedenti. In alternativa, se si ha un budget limitato o si ha la stretta necessità di avere un nuovo iPhone subito, il consiglio è di acquistare il nuovo iPhone SE 2 che ha riscosso un successo importante anche tra il pubblico per il rapporto qualità/prezzo.

Lo stesso discorso vale anche per coloro che vogliono portare a casa un nuovo top di gamma: Apple in autunno presenterà i nuovi iPhone che saranno caratterizzati dal supporto alla connettività 5G; da qui la conclusione del Business Insider: perchè accelerare i tempi quando tra tre mesi potreste avere tra le mani un cellulare in grado di supportare anche le reti di nuova generazione, caratterizzato da un processore più veloce?