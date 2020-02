Volete ascoltare il nuovo singolo dei Pearl Jam? Vi serve uno smartphone e la Luna

Tra le uscite discografiche più attese della stagione non si può non citare "Gigaton", il nuovo lavoro dei Pearl Jam che arriva a 7 anni di distanza da Lightning Bolt. La band di Eddie Vedder ieri sera ha iniziato a promuovere il secondo singolo, "Superblood Wolfmoon", ed ha lanciato un'iniziativa per gli utenti che consente di ascoltarlo.

Universal Records, l'etichetta che cura gli interessi della rock band di Seattle, ha collaborato con gli sviluppatori dell'app Powster per lanciare una campagna mondiale di "ricerca della Luna".

I fan che desiderano ascoltare una parte della traccia, infatti avranno bisogno di uno smartphone e..della Luna.

Basta infatti collegarsi da mobile sulla pagina dedicata all'iniziativa, concedere i permessi e quindi puntare la fotocamera verso il nostro satellite. Una volta che la webapp riconoscerà la Luna, partirà una parte di "Superblood Wolfmoon", che sarà rilasciato il prossimo 19 Febbraio integralmente sulle principali piattaforme di streaming e YouTube.

Soddisfatto il CEO di Powster, Ste Thompson, il quale si è detto "onorato di lavorare con i Pearl Jam. Sfruttando la tecnologia diamo vita alla loro musica, utilizzando gli elementi della natura che ispirano le canzoni di Gigaton". Secondo lo sviluppatore "le nuove tecnologie possono scatenare il vero potenziale della musica e cambiare il modo attraverso cui i fan l'ascoltano".