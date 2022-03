Volete cambiare operatore mobile? Very Mobile lancia nuove promo speciali con 220 Giga

Volete cambiare operatore mobile passando a un brand virtuale poco costoso? Oltre alle offerte mobili Iliad di marzo 2022 potrete trovare anche alternative interessanti proposte da altri operatori. Un esempio è quello di Very Mobile, il quale ha lanciato una nuova promozione speciale per nuovi numeri e portabilità.

L’offerta in questione è disponibile anche sul sito ufficiale per l’attivazione online ed è caratterizzata da un pacchetto dati con minuti di chiamate senza limiti verso tutti, SMS illimitati e 220 Giga di traffico mobile in 4G a 9,99 Euro al mese. Se siete intenzionati ad attivare un nuovo numero, allora l’attivazione costerà 9,99 Euro; altrimenti, in caso di portabilità, l’attivazione sarà gratuita e otterrete anche 5 Euro di ricarica in omaggio. Quest’ultimo bonus, tuttavia, sarà disponibile solamente fino alle 23:59 del 14 marzo 2022.

Alternative interessanti per i lettori che vogliono completare la portabilità sono i piani da 50 Giga a 5,99 Euro al mese e da 100 Giga per 6,99 Euro al mese, sempre con minuti e SMS illimitati. L’attivazione sarà gratuita anche in questi due casi, ma sarà limitata a clienti di operatori come Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb, Lycamobile e altri brand minori.

Infine, se volete attivare un nuovo numero spendendo meno di 9,99 Euro al mese, troverete sul sito del secondo brand WindTre due piani: il più economico include minuti e SMS illimitati assieme a 50 Giga, il tutto a 5,99 Euro al mese, mentre il secondo offre chiamate/SMS senza limiti e 130 Giga a 7,99 Euro al mese. Entrambe le promozioni richiederanno il pagamento di 1,99 Euro per l’attivazione.

Qualche giorno fa lo stesso operatore Very Mobile ha lanciato una ottima offerta da 4,99 Euro al mese in alcune regioni italiane.