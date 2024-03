Volete disinstallare Copilot dal PC? Brutte notizie: Microsoft non ve lo lascia fare

Mentre Microsoft cerca di "spingere" Bing su Google Chrome con dei pop-up molto invadenti, l'azienda di Redmond torna al centro delle polemiche per un'altra scelta decisamente controversa: a quanto pare, infatti, molti PC non possono disinstallare Copilot da Windows, perché tale opzione non è ancora supportata da Microsoft.

La notizia arriva da Windows Latest, che spiega che Copilot non può essere disinstallato da Windows 10. Una brutta notizia, che diventa ancora peggiore se ricordiamo che Windows 10 è ancora molto più utilizzato del successore Windows 11 su laptop e desktop. La stessa Microsoft - aggiunge Windows Latest - avrebbe riportato che, al momento, la disinstallazione di Copilot non è un'opzione disponibile su Windows 10.

"Al momento non supportiamo la disinstallazione di Copilot su Windows 10, ma puoi comunque cliccare con il tasto destro sull'icona di Copilot e rimuoverla dalla taskbar, così non sarà più visibile", avrebbe scritto il colosso di Redmond in una comunicazione ufficiale. Anche dopo aver nascosto Copilot, comunque, quest'ultimo resterà sempre accessibile in pochi istanti, dal momento che vi basterà premere i tasti Win e C per richiamarlo al volo.

La decisione di Microsoft fa il paio con l'inclusione del tasto Copilot sui PC più recenti, dimostrando come l'azienda stia puntando moltissimo sul suo assistente IA per Windows. Questa politica va però a detrimento dell'utenza, che non ha modo di disinstallare normalmente il software dal proprio PC. Sempre Windows Latest riporta che in realtà un modo per aggirare la procedura c'è, e passa per il Registry Editor del PC: si tratta però di un processo lungo e macchinoso, che vi sconsigliamo di tentare a meno che non vi sentiate sufficientemente esperti del sistema operativo di Redmond.

La buona notizia è che anche gli irriducibili anti-IA potrebbero presto convincersi a utilizzare Microsoft Copilot di tanto in tanto: l'assistente digitale del colosso di Redmond, infatti, dovrebbe presto ricevere un aggiornamento che permetterà agli sviluppatori terze parti di sviluppare dei plugin per rendere Copilot ancora più versatile e potente.

