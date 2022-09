Volete esplorare la Luna? È richiesto anche il vostro aiuto

La EXPLORE Lunar Data Challenge 2022 è una simpatica (ed utile) iniziativa incentrata sull'identificazione di alcune zone lunari che potrebbero rappresentare un pericolo per i rover o gli astronauti che esploreranno in futuro la superficie del nostro amato satellite. Volete partecipare? Vi spieghiamo come.

La "Machine Learning Lunar Data Challenge" è aperta davvero a tutti. Non solo a studenti, ricercatori e professionisti nei settori legati alle scienze planetarie, ma anche a chiunque abbia un minimo di esperienza nell'elaborazione dei dati.

Vi è anche una sfida pubblica sui dati lunari, per cercare di tracciare una traversata sicura di un futuro rover lunare sulla superficie della Luna, disponibile per chiunque voglia "provare" un'esperienza da tecnico della NASA.

La EXPLORE Lunar Data Challenge 2022 sarà focalizzata sull'analisi della regione della cupola di Archytas, vicino al sito di atterraggio dell'Apollo 17, dove gli ultimi umani misero piede sul nostro satellite ben 50 anni fa, la cui ricorrenza si celebra proprio il prossimo dicembre.

"Questa zona della Luna è piena di crateri di diverse età, massi, tumuli ed una lunga e sinuosa depressione. L'ampia varietà di caratteristiche in questa zona la rende un'area molto interessante per l'esplorazione, ma anche abbastanza complessa. Lo scenario perfetto per questa sfida dei dati", ha affermato Giacomo Nodjoumi, ricercatore di Geologia Planetaria presso la Jacobs University di Brema.

L'iniziativa si articola in tre fasi: nella prima, i partecipanti dovranno testare un modello in grado di riconoscere crateri e massi sulla superficie lunare. Nella fase successiva, dovranno utilizzare tale modello per classificare crateri e massi in una serie di immagini della zona di Archytas. Infine, come ultima fase, dovranno utilizzare i risultati per creare una mappa di una traversata ottimale attraverso la superficie lunare, così da poter permettere di visitare siti definiti di interesse scientifico evitando pericoli, come zone fortemente craterizzate.

Inoltre, pubblico e scuole sono invitati ad utilizzare le varie immagini lunari per identificare le caratteristiche e tracciare un viaggio per un rover. Per il completamento delle sfide, tra i vari premi, vi sono anche veri pezzi di roccia lunare proveniente dai vari meteoriti raccolti.

Se siete curiosi dell'iniziativa, potete trovare maggiori informazioni a questo link.

A proposito del nostro splendido satellite, sapete che anche gli Emirati Arabi invieranno un rover sulla Luna? Rimanendo in tema, sapete che le informazioni che cerchiamo sul Sole sono sulla Luna?