Volete esplorare Marte come mai prima d'ora? Grazie al Caltech ora è possibile

Sia gli scienziati che gli appassionati di tutto il mondo potranno esplorare, con precisione e dettagli mai visti prima, una nuova immagine globale di Marte grazie al Global CTX Mosaic of Mars, un progetto realizzato dalla Caltech (il California Institute of Technology) utilizzando i dati del Mars Reconnaissance Orbiter della NASA.

Crateri da impatto, scogliere e tracce dei famosi "Dust Devil" (i Diavoli della Polvere di cui vi abbiamo parlato in un precedente articolo) sono stati catturati con dettagli incredibili in un nuovo mosaico di Marte composto da 110.000 immagini dal Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) della NASA.

Ciò che rende il Global CTX Mosaic of Mars la rappresentazione globale a più alta risoluzione del Pianeta Rosso mai creata è il fatto che le immagini, scattate in bianco e nero dalla Context Camera a bordo della navicella MRO, coprono quasi 25 metri quadrati di superficie per pixel.

Pensate che, se tutto ciò venisse stampato, questo mosaico di 5,7 trilioni di pixel (o 5,7 terapixel) sarebbe abbastanza grande da coprire l'intero stadio San Siro di Milano.

Questo importante risultato del Bruce Murray Laboratory for Planetary Visualization del Caltech, ha impiegato ben sei anni e decine di migliaia di ore per essere completato. È così dettagliato che, pur essendo di facile utilizzo per chiunque, ha un enorme valore scientifico, tanto che oltre 120 articoli di settore, sottoposti a revisione paritaria, ne hanno già citato una versione beta.

Il Dott. Jay Dickson, lo scienziato esperto in elaborazione delle immagini che ha guidato il progetto e che gestisce lo stesso Murray Lab, ha spiegato: "Volevo qualcosa che fosse accessibile a tutti. Anche i giovani studenti possono usarlo. Mia madre, ad esempio, che ha appena compiuto 78 anni, può utilizzarlo facilmente. L'obiettivo è rendere facile l'esplorazione di Marte a tutte le persone interessate".

Per creare il suo nuovo progetto, Dickson ha sviluppato un algoritmo capace di abbinare le immagini in base alle caratteristiche catturate. Ha poi unito manualmente le restanti 13.000 immagini (un lavoro non da poco) che l'algoritmo non era riuscito ad abbinare. Le parti indefinite rimanenti nel mosaico rappresentano le zone di Marte che non sono state riprese dal CTX o aree oscurate da nuvole e polvere.

Non resta quindi che esplorare il Pianeta Rosso visitando il sito ufficiale The Global CTX Mosaic of Mars.