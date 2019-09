Volete far parte di un videogioco? Si potrà fare, grazie ad IGOODI di Billy Berlusconi

Il sogno di molti di voi probabilmente è quello di diventare protagonisti in un videogioco. Ebbene, un nuovo progetto italiano prova a fare proprio questo: consentire all'utente di inserire una scansione a 360 gradi di sé stesso in svariate tipologie di contesti, dagli e-commerce ai social media passando appunto per i videogiochi.

Stiamo parlando di IGOODI, quella che viene definita dal suo creatore, Billy Berlusconi, come la prima "fabbrica di avatar" 100% made in Italy. In particolare, l'azienda metterà a disposizione di aziende ed enti strumenti in grado creare delle rappresentazioni a 360 gradi dell'utente. In un comunicato stampa fornitoci durante l'evento di presentazione, si fa riferimento ai seguenti campi d'utilizzo: possibilità di provare un vestito direttamente su un sito e-commerce, utilizzo di una scansione del proprio corpo all'interno di un videogioco e condivisione sui social network di contenuti che contengono il proprio avatar virtuale. Secondo IGOODI, l'utente potrà anche inviare al proprio dottore una scansione a 360 gradi sé stesso.

Il progetto è chiamato "The Digital You" ed è pensato per dare a chiunque la possibilità di ottenere il proprio avatar 3D, ovvero un modello completamente uguale al proprio fisico reale. IGOODI vanta anche collaborazioni in campo di ricerca con enti come il Politecnico di Milano e l'Università degli Studi di Verona.

"Guardiamo il mondo dalla prospettiva di un nuovo umanesimo digitale, disegnato a misura degli uomini e delle donne di oggi, che si annuncia già dal nome IGOODI, dove il potenziale positivo (GOOD) crea un ponte fra l'IO reale (I) e l'IO digitale (I)", ha dichiarato Billy Berlusconi, CEO di IGOODI. Stando a quanto dichiarato dall'azienda, il progetto ha richiesto parecchio tempo e investimenti per arrivare al punto attuale.

Ma come avviene la scansione? Ebbene, si utilizza la cabina chiamata The Gate, in grado di "catturare" il modello 3D dell'utente attraverso decine di fotocamere ad alta risoluzione, e dei software di fotogrammetria. Stando a quanto dichiarato da IGOODI, la scansione avverrà in pochi secondi e l'utente potrà anche gestire il proprio avatar virtuale attraverso un'applicazione per iOS e Android.

Secondo l'azienda, i settori che verranno coinvolti in futuro saranno dei più svariati, dal fashion agli e-commerce passando per i social e per gli eSport. In particolare, sembra che nei videogiochi sarà possibile scaricare il proprio avatar virtuale 3D per poi inserirlo nel titolo scelto (anche se ovviamente questa funzionalità dovrà essere supportata dagli sviluppatori).

Chiaramente, siamo ancora in una fase iniziale del mondo degli avatar virtuali fedeli al proprio corpo, ma l'azienda sembra essere motivata a far diffondere la tecnologia e non possiamo che essere felici che si tratti di un progetto tutto italiano.

Per maggiori dettagli sul progetto, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale di IGOODI. A corredo della notizia potete trovare alcune foto che abbiamo scattato direttamente dall'evento di presentazione.