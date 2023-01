Volete guadagnare un milione di dollari? Risolvete questi problemi matematici

Chi ha detto che con la matematica non si diventa ricchi? Oltre a guadagnare la ricchezza maggiore di tutti, ovvero la conoscenza di una materia così intrigata ed essenziale, esiste la possibilità di poter intascare ben 1 milione di dollari risolvendo un problema matematico.

Stiamo ovviamente parlando dei Millennium Prize Problems: problemi matematici complessi selezionati dal Clay Mathematics Institute nel 2000 che ad oggi risultano irrisolti (tranne uno). Ci sono attualmente sei quesiti che non hanno ancora ricevuto una soluzione che valgono la bellezza di 6 milioni di dollari: la congettura di Birch e Swinnerton-Dyer, la congettura di Hodge, l'Esistenza e regolarità delle soluzioni delle equazioni di Navier-Stokes, il problema P contro NP, l'ipotesi di Riemann, l'esistenza di Yang-Mills e il divario di massa e la congettura di Poincaré.

Così come potrete immaginare, questi sono alcuni dei maggiori problemi irrisolti della fisica e nella matematica, nonostante la loro immensa importanza nella scienza e nell'ingegneria. L'unico problema del Millennium Prize ad essere stato risolto è la congettura di Poincaré grazie al matematico russo Grigori Perelman nel 2010 (a proposito, sapete che sta per essere pubblicata una dimostrazione di 600 pagine sulla congettura abc?). Quest'ultimo, tuttavia, rifiutò il premio perché non venne offerto anche a Richard S. Hamilton, altro matematico che diede una grande mano al lavoro di Perelman.

Qui potrete consultare la lista dei Problemi per il millennio.