Volete diventare Influencer su Instagram? Il social vi spiega come fare

Instagram vuole fare in modo che tutti gli utenti acquisiscano la mentalità tipica degli influencer, come? Attraverso una serie di strumenti che sono già disponibili da qualche giorno sulla piattaforma di condivisione foto, anche a coloro che non sono in possesso di un account aziendale.

La prima novità è rappresentata dal nuovo profilo @creators, che raccoglierà le FAQ degli utenti ed una serie di consigli su come gestire i propri profili. Instagram ha già annunciato che sulla pagina saranno caricate anche le testimonianze di alcuni influencer che spiegheranno come aumentare la portata dei post, come collaborare con altri creator e soprattutto come si creano storie accattivanti per i follower.

Tra i temi più battuti, al punto che è presente nelle Storie in evidenza, c'è anche quello relativo alla verifica degli account. Instagram spiega che la spunta blu viene data alle personalità pubbliche riconosciute a livello mondiale, ma nonostante ciò mostra comunque la procedura per inviare la richiesta.

Inoltre, in un post pubblicato sul blog Instagram ha anche annunciato il lancio di una funzione richiesta da tempo: le notifiche in-app, che permetteranno ai brand di notificare ai follower il lancio di un nuovo prodotto. A quanto pare la feature sarebbe già in fase di test negli Stati Uniti con marchi come Adidas, H&M e Michael Kors, ma l'obiettivo è estenderla anche altrove in poco tempo. Il funzionamento sarà molto simile al countdown: gli utenti potranno infatti impostare un promemoria cliccando su un apposito pulsante inserito nelle storie dei marchi.