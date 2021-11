Volete un iPhone con connettore USB-C? Seguendo questo video potete crearlo in casa

Uno dei problemi principali degli iPhone è la presenza della porta Lightning al posto dell'USB-C, che viene invece utilizzata da tutti gli altri device in commercio. La questione è così annosa che anche l'Unione Europa ha imposto ad Apple di utilizzare lo standard USB-C, o almeno di unificare il suo connettore con quelli degli altri smartphone.

Alcuni utenti, però, hanno deciso di non aspettare che l'azienda di Cupertino adotti le porte USB-C e hanno preferito modificare artigianalmente i propri iPhone: è questo il caso dello studente Ken Pillonel, che ha realizzato un iPhone X con connettore USB-C perfettamente funzionante.

Pillonel, ad un mese di distanza dal primo video del suo iPhone X con porta USB-C, è tornato a parlare della sua impresa e ha pubblicato un secondo video, che spiega il processo di modifica del connettore di un iPhone X, in modo che chiunque possa ripeterlo. Al contempo, Pillonel ha creato anche una repository su GitHub che comprende tutti i dettagli tecnici, le istruzioni e le informazioni necessarie per ripetere il suo esperimento.

In realtà, il succo del procedimento di Pillonel è piuttosto semplice: il connettore Lightning non viene rimosso, ma viene semplicemente collegato ad un adattatore da Lightning a USB-C, con quest'ultima uscita posizionata sul fondo dell'iPhone. Più facile a dirsi che a farsi, ovviamente, perché Pillonel ha anche dovuto trovare un modo per far stare sotto la scocca le componenti aggiuntive e ha dovuto modificare il casing stesso del telefono in modo da contenere perfettamente la porta USB-C.

Con il video e i materiali forniti dallo studente, un po' di pazienza e una buona competenza nel campo hardware, comunque, ora chiunque può avere un iPhone con connettore USB-C, nella speranza che in futuro Apple decida di implementarlo in tutti i suoi smartphone.