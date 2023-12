Volete mantenere Windows 10 dopo la fine del supporto? Per gli update bisognerà pagare

Al netto della questione Copilot IA per Windows 10, sembra che alla fine questa major release durerà per certi versi ancora più dei 10 anni previsti. Infatti, è stato annunciato che si potrà pagare per ottenere update di Windows 10 dopo la fine del supporto.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge e MSPowerUser, nonché soprattutto come spiegato direttamente mediante un post pubblicato sul blog ufficiale di Microsoft nella giornata del 5 dicembre 2023, coloro che, dopo la fine del supporto, vorranno mantenere aggiornata questa versione del sistema operativo con aggiornamenti critici di sicurezza dovranno mettere mano al portafogli.

In parole povere, se le cose resteranno così come sono, quando scadrà il supporto a Windows 10, ovvero dal 14 ottobre 2025, verrà data la possibilità agli utenti paganti di continuare a tenere aggiornata la "vecchia" versione del sistema operativo a livello di sicurezza. Niente nuove funzionalità o altro, quindi scordatevi cambiamenti in termini di design e simili.

Chiaramente non sarà obbligatorio pagare per continuare a utilizzare il proprio computer, ma è la prima volta che Microsoft, mediante il programma ESU (Extended Security Updates), consente agli utenti (andando dunque oltre alle aziende) di spendere soldi per ottenere update critici di sicurezza in seguito alla fine del supporto di una major release. D'altronde, la base di utenti di Windows 10 risulta ancora particolarmente ampia, quindi la mossa non sembra arrivare con tempistiche casuali.