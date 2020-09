Nasce Lo-Fi Player, lo strumento di Google per creare musica chill lo-fi con pochi click

La musica chill lo-fi in questi anni ha riscosso molto successo soprattutto tra i giovani, i quali si sono affidati a canali YouTube come ChilledCow e alle loro live 24/7 per studiare o lavorare con un sottofondo musicale. Ora però chiunque potrà produrre musica lo-fi grazie all’intelligenza artificiale di Google: ecco a voi Lo-Fi Player.

A pubblicare Lo-Fi Player è stato il team di Magenta, un progetto di ricerca open source nato sotto Google che studia come il machine learning possa diventare uno strumento molto utile per tutti gli artisti, soprattutto disegnatori e produttori musicali. L’ultimo prodotto del team è proprio Lo-Fi Player, un piccolo programma accessibile gratuitamente online che permette di creare la propria canzone lo-fi semplicemente cambiando qualche dettaglio nella stanza.

Potete cambiare il panorama fuori dalla finestra per un suono di sottofondo diverso (che sia la pioggia, una spiaggia o il caos della città), o cambiare animale per modificare i bpm. Ancora, ci sono strumenti come il basso, il pianoforte, il sintetizzatore o le chitarre acustiche ed elettriche. La melodia invece può essere creata cliccando sul TV e sulla radio in mezzo alla camera, che rispettivamente si affidano a MusicVAE e MelodyRNN. Insomma, semplicemente modificando ciò che c’è nella stanza potete personalizzare il vostro brano, che poi continuerà a generarsi all’infinito.

Nato per mano dello stagista membro del team di Google Brain Vibert Thio, questo strumento è stato scelto da Magenta perché non solo è semplice, ma perché “ogni prodotto finale va sempre bene”. Thio stesso ha inoltre avviato uno streaming interattivo in cui la chat può modificare in live la canzone inviando messaggi specifici.

Nel mentre, Google ha anche lanciato un nuovo servizio chiamato Kids Space per tablet Android, utile per intrattenere i bambini con contenuti certificati; e anche dei corsi dalla durata di sei mesi che Big G reputa al pari di una laurea.