Volete nascondere la vostra abitazione da Google Maps? Ora è più facile farlo

Per gli amanti della privacy, arriva una novità molto interessante su Google Maps. Il servizio di cartografie, infatti, per lo sviluppo del servizio Street View ha catturato oltre 170 miliardi di foto a livello mondiale, e queste includono anche gli scatti delle abitazioni, che però da oggi possono essere nascosti da occhi indiscreti.

Come mostriamo nello screenshot presente in calce, il colosso dei motori di ricerca ha semplificato la procedura di oscuramento della propria casa da Street View.

Per presentare la richiesta basta semplicemente inquadrare con Street View il palazzo o la casa interessata e cliccare, in basso a destra, su "Report Inappropriate Street View". A questo punto verrete reindirizzati nel modulo che trovate sotto la notizia, dove non dovrete fare altro che spuntare la casella "My Home" e compilare il campo presente sotto fornendo una spiegazione del motivo per cui Google dovrebbe sfocare l'elemento dalle foto.

La richiesta verrà inviata al team che si occupa di Street View, che si riserva il diritto di contattare alla mail fornita per ulteriori spiegazioni o dettagli.

Google ha sottolineato che la sfocatura sulle foto sarà permanente, e l'azione non potrà essere annullata o ripristinata. Non è chiaro come vengano gestite le case sfocate in caso di passaggio di proprietà.

Di recente Google Maps si è aggiornato ed ha nuovamente ricevuto la Dark Mode.