Volete gli ordini di Amazon sotto l'albero di Natale? Dovete ordinare entro queste date

Amazon Italia ha annunciato oggi il proprio "calendario dell'Avvento", vale a dire una vera e propria guida per gli utenti che intendono affidarsi al proprio servizio per i regali di Natale. Il colosso di Jeff Bezos ha diffuso le date da rispettare per ricevere i pacchi sotto l'Albero.

Giovedì 19 Dicembre 2019 è l'ultimo giorno per poter godere del servizio di "Consegna Standard" e quindi ricevere gli ordini martedì 24 Dicembre;

è l'ultimo giorno per poter godere del servizio di "Consegna Standard" e quindi ricevere gli ordini martedì 24 Dicembre; Lunedì 23 Dicembre è invece la deadline per scegliere la "Consegna 1 giorno" senza costi aggiuntivi, riservata ai clienti abbonati ad Amazon Prime;

è invece la deadline per scegliere la "Consegna 1 giorno" senza costi aggiuntivi, riservata ai clienti abbonati ad Amazon Prime; Martedì 24 Dicembre 2019 invece è possibile godere della "Consegna Oggi" senza costi aggiuntivi, nelle città in cui è disponibile.

Nella giornata di Martedì resterà comunque attivo il servizio Prime Now, che è utile soprattutto per gli acquisti per il cenone e consente di ricevere regali e la spesa fino alle 22, in finestre di 2 ore a scelta a discrezione degli utenti. A Settembre il servizio Prime Now è stato espanso anche in nuove zone di Roma.

Mercoledì 25 Dicembre invece non è ovviamente lavorativo, ma Amazon consente comunque di stampare buoni sconto ed acquistare regali digitali (come gli eBook per il Kindle). Non è ovviamente possibile godere del servizio di spedizione dei cofanetti.