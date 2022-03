Volete passare a Vodafone? Ecco le offerte mobili attive a marzo, da 7,99 Euro al mese

Ormai marzo 2022 sta per finire e con esso, probabilmente, finirà anche la disponibilità di certe offerte telefoniche mobili presso vari operatori. Dopo avervi segnalato a metà mese le offerte TIM per la portabilità, cambiamo catalogo e vi proponiamo le offerte mobili Vodafone ora accessibili con prezzi a partire da 7,99 Euro al mese.

Rispetto a febbraio 2022 non si notano grandi differenze sul sito Vodafone: la proposta più economica resta ancora una volta Special 50 Digital Edition da 7,99 Euro al mese, la quale include minuti di chiamate senza limiti verso tutti, SMS illimitati e 50 Giga al mese con prima mensilità a soli 5 Euro. Attivando il metodo di pagamento SmartPay con addebito su carte di credito o conto corrente bancario, invece, otterrete 100 Giga.

L’alternativa è Special 100 Digital Edition, proposta con 100 Giga di Internet mobile in 4G e pacchetto dati illimitato lato chiamate e messaggi. Il prezzo, in questo caso, è pari a 9,99 Euro al mese e resterà bloccato per 24 mesi se si attiva SmartPay, mentre la prima mensilità resterà fissata a 5 Euro. L’attivazione di queste due promozioni è limitata ai clienti Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Fastweb e altri MVNO.

I clienti Kena nello specifico potranno effettuare il passaggio a Vodafone solamente con Special Minuti 50 Giga, offerta da 9,99 Euro al mese con attivazione a 0,01 Euro e con pacchetto composto da minuti ilimitati e 50 Giga di Internet; ergo, sono completamente esclusi gli SMS.

Infine, se siete clienti WindTre, TIM o ho. Mobile, le uniche offerte a vostra disposizione saranno quelle più costose proposte da Vodafone: la più economica tra di esse resta Shake It Fun da 11,99 Euro al mese, con bundle dati illimitato e 50 Giga in 5G. Si nota, tuttavia, che il traffico dati mobile resterà senza limiti alcuni in caso di utilizzo su applicazioni di messaggistica, social network, streaming di musica e navigazione satellitare.

Se invece siete ex clienti Vodafone, attenzione alle due offerte speciali a partire da 7 Euro al mese.