Volete un PC Windows 10 super sicuro? Ecco i requisiti di Microsoft

ha pubblicato un interessante articolo in cui stabilisce quali requisiti debbono avere i PC e laptop basati su Windows 10 per essere definiti “super sicuri” dalla compagnia. E’ interessante notare che il, almeno ad oggi, non soddisfa questi requisiti.

Chiaramente si tratta di un articolo rivolto agli OEM (ovvero i produttori di hardware), ma sono altrettanto interessanti per gli utenti. Di seguito i requisiti:

Unità di elaborazione a 64-bit almeno di settima generazione (ovvero Kaby Lake nel caso di CPU Intel);

8 gigabyte di RAM;

Supporto TPM 2.0.

Quest’ultimo aspetto non coglierà certo di sorpresa gli utenti, dal momento che Microsoft ha reso il supporto TPM 2.0 un elemento obbligatorio per i produttori di hardware già dallo scorso anno, in quanto offre ancora più misure di sicurezza per proteggere i dispositivi contro la manomissione se perso o rubato, una novità rispetto a TPM 1.2.

La CPU a 64-bit, invece, è fondamentale per la sicurezza, soprattutto a livello di crittografia. Microsoft stabilisce che “i sistemi devono implementare già all’avvio una piattaforma crittograficamente verificata”, ovvero Intel Boot Guard in Verified Boot Mode o AMD Hardware Verified Boot.

Resta invece un mistero il requisito degli 8 gigabyte di RAM.

Microsoft ha approfittato del post per sottolineare ancora una volta che lavorerà duramente per rendere Windows 10 il più sicuro possibile.