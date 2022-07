Volete preordinare iPhone 14? Si può già fare con Caviar...ma che prezzi!

I nostri lettori più affezionati si ricorderanno certamente delle bizzarre creazioni della russa Caviar, da tempo produttrice di varianti personalizzate di smartphone e cuffie di fascia alta. Dopo l’iPhone 13 Pro con frammento di dente di T-Rex, eccovi tutti gli iPhone 14 già disponibili per il preordine.

L’entusiasmo per l'iPhone 14 cresce anche tra i multimilionari e miliardari di tutto il mondo che, per esagerare, prediligono le versioni custom firmate Caviar proposte a cifre esorbitanti: visitando il sito ufficiale, infatti, partiamo dai 9.520 Dollari dell’iPhone 14 Pro o Pro Max in tonalità Champagne Rose realizzata in sole 99 copie con scocca in titanio e pannello in madreperla.

O ancora, qualcuno potrebbe “accontentarsi” di un iPhone 14 Pro in fibra di carbonio e titanio venduto a 10.070 Dollari, o di un incredibile iPhone 14 Pro/Max realizzato in oro con un disegno ad alveare e la ricreazione di due api tridimensionali sul retro, venduto alla modica cifra di 10.960 Dollari. Infine, l’edizione più costosa e prodotta in sole 99 unità è l’iPhone 14 Pro/Max in oro a 18 carati, madreperla, titanio e con nove diamanti incastonati sul retro. In questo caso si parte da 22.620 Dollari e si arriva ai 24.950 Dollari della versione Pro Max da 1 terabyte.

Il lusso e l’esclusività continuano a caratterizzare la linea firmata Caviar che, ancora una volta, anticipa tutti e cerca di convincere gli appassionati miliardari all’acquisto di un modello rarissimo.

Tornando però al mercato consumer effettivo, ecco la possibile data di lancio di iPhone 14.