Volete provare in anteprima la Desktop Mode di Android 10? Ora è possibile!

I più informati tra di voi si ricorderanno che una delle grandi novità scovate all'interno del codice di Android 10 è la Desktop Mode, ovvero la funzionalità che consente di utilizzare lo smartphone come una sorta di computer (in modo simile a quanto avviene con Samsung DeX).

Ebbene, stando anche a quanto riportato da XDA Developers, nonostante la modalità desktop "di sistema" non sia ancora uscita ufficialmente, gli appassionati hanno utilizzato il codice preliminare scovato all'interno di Android 10 per realizzare un launcher completo in grado di abilitare questa funzionalità.

È stata infatti pubblicata sul Play Store di Google la versione Preview dell'applicazione Flow Desktop launcher, che permette appunto di utilizzare una modalità desktop semplicemente collegando il proprio smartphone a uno schermo tramite un comune cavo USB Type-C/HDMI.



Per funzionare correttamente, l'applicazione richiede l'attivazione dei toggle Freeform Windows ed Experimental Desktop Mode tramite le opzioni dedicate agli sviluppatori (accessibili attraverso il numero di build). Al momento, gli unici dispositivi supportati ufficialmente sono OnePlus 7T Pro e OnePlus 6T, mentre l'app sembra non funzionare al massimo delle sue possibilità su Essential Phone PH1 e sui dispositivi Samsung con DeX.

L'applicazione è attualmente scaricabile gratuitamente, ma sembra che presto potrebbe diventare a pagamento. Vi invitiamo quindi a testarla al più presto, nel caso foste interessati.