Volete provare Windows 10X? Microsoft ha appena rilasciato l'emulatore ufficiale

Per tutti i curiosi che hanno intenzione di provare il nuovo Windows 10X che Microsoft installerà sul Surface Neo, è arrivata un'interessante novità. La società di Redmond infatti ha rilasciato un emulatore ufficiale che darà la possibilità di utilizzare l'OS direttamente sui propri PC.

L'emulatore è ovviamente pensato per gli sviluppatori, ma non sono stati imposti paletti di alcun tipo, il che vuol dire che chiunque potrà installarlo su Windows 10. Prima di linkarvi la pagina per effettuare il download, però. vediamo i requisiti minimi.

Sistemi operativi supportati

Windows 10 Pro, Enterprise o Education a 64-bit;

Windows Insider Preview build 10.0.19555 o successiva

Requisiti hardware

CPU Intel con almeno 4 core da destinare all'emulatore

8 GB di RAM o più, 4 GB di RAM per emulatore

15 GB di spazio libero su disco per disco vhdx + diff, SSD consigliato

Scheda video dedicata consigliata

DirectX 11.0 o successive

Driver grafici WDDM 2.4 o successivi

L'emulatore permette agli sviluppatori di testare in anteprima le applicazioni per il sistema operativo pieghevole. La società di Redmond, nel precisare che si tratta di una Preview dell'app, sottolinea che sarà aggiornata regolarmente come avviene per le Insider Preview di Windows 10.

Il download può essere effettuato direttamente dal sito contenente gli strumenti di sviluppo di Windows 10X.