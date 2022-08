Volete rendere smart la casa? Unieuro ha scontato del 44% un prodotto low cost Xiaomi

Al netto dello sconto di Unieuro su un TV OLED 4K di Samsung, la ben nota catena ha avviato parecchie altre iniziative promozionali in questi giorni che ci portano verso la conclusione di agosto 2022. Tra le varie offerte disponibili, troviamo un risparmio consistente su un prodotto smart di Xiaomi.

Più precisamente, la presa intelligente Xiaomi Mi Smart Plug è al centro di uno sconto di base del 44%. Infatti, il prezzo, che precedentemente era pari a 17,99 euro, è ora di 9,99 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Non è però finita qui, in quanto c'è anche un'altra iniziativa promozionale attiva sul prodotto.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto da Unieuro, basta fare clic sul pulsante "Aggiungi al carrello" per ottenere uno sconto extra del 5%, in quanto il prodotto rientra nella classica promozione che permette di ottenere un ulteriore risparmio direttamente in carrello. Così facendo, il prezzo finale scende a 9,49 euro.

Approfondendo i costi relativi al prodotto proposti dagli altri principali store online, abbiamo notato che su Amazon la presa intelligente viene venduta a 14,90 euro tramite rivenditori. Costo simile da MediaWorld, in quanto in questo caso è possibile portarsi a casa il prodotto a 14,99 euro. Insomma, la proposta di Unieuro può rivelarsi intrigante sotto più fronti.