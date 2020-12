Volete salutare questo terribile 2020? Ho ha creato un numero per sfogarvi

Diciamo la verità, questo 2020 ci ha davvero stufati ed è stato un anno terribile per tutti. La pandemia di Coronavirus ci hanno segnato in maniera permanente e difficilmente dimenticheremo i mesi che ci stiamo lasciando alle spalle. Se però volete sfogarvi e mandare a quel paese il 2020, Ho. ha la soluzione per voi.

L'operatore telefonico virtuale controllato da Vodafone, infatti, ha creato un numero ad hoc a cui inviare i nostri messaggi di "addio ed a mai più" a questo 2020.

L'iniziativa è stata annunciata attraverso un post pubblicato su Facebook, dove Ho. ha affermato che "ci sarebbero tante cose da dire di questo 2020", e sicuramente siamo tutti d'accordo con l'etichetta di peggior anno della storia recente. "Per questo abbiamo creato un numero, il 379 123 2020, per dirgli quello che volete. Mandate un vocale e sfogatevi con l’anno più deludente di sempre" si legge nel post.

Non è chiaro se i messaggi vocali saranno raccolti in un archivio o meno, ma si tratta senza dubbio di un modo simpatico per sfogarsi contro il 2020 che ci ha visto per larghi tratti rinchiusi a casa per contenere il virus.

Ho insomma guarda anche alla salute psicologica dei propri clienti, che siamo sicuri apprezzeranno a pieno questo sistema.



Nel frattempo, Ho ha annunciato la dismissione del 3G, che si concluderà prossimamente.