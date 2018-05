Volete simulare la vita di un miner? Ecco Bitcoin Tycoon - Mining Simulation Game

Dopo aver visto che si può guadagnare con i Bitcoin, il sogno di alcuni è diventato quello di fare il miner, con molti ragazzi che hanno provato a entrare in questo complesso mondo. Ora il videogioco Bitcoin Tycoon - Mining Simulation Game promette di far capire meglio a quest'ultimi di cosa si tratta, senza spendere troppi soldi.

Il titolo in questione è stato rilasciato in Early Access su Steam lo scorso 1 maggio, al prezzo di 9,99 euro. "In Bitcoin Tycoon - Mining Simulation Game, impersonerai principiante che ha appena messo piede nel mondo delle criptovalute, siamo all'inizio del 2014. Segui il protagonista, acquisisci conoscenze dagli esperti e comprendi l'amarezza del mining, puoi cambiare la tua vita in questa 'Blockchain Era'?", si legge nella descrizione presente sullo store. Bitcoin Tycoon - Mining Simulation Game, sviluppato da 99 Game Studio, è completamente in inglese.

Insomma, per tutti gli "aspiranti miner" ora esiste un videogioco di riferimento, anche se ultimamente sembra che le criptovalute non stiano passando un buon momento. A partire dalla crisi del Bitcoin, passando per il valore complessivo dell'intero mercato che è sceso del 70% circa solamente nei primi tre mesi del 2018, senza contare le continue dichiarazioni in merito di personaggi influenti come l'ex CEO di Paypal, che ha definito la criptovaluta più famosa come "la più grande truffa (scam) della storia".