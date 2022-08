Volete vedere un Ryzen 5 7600X? Ecco le bellissime foto della CPU

Sappiamo ormai da tempo la data di presentazione dei Ryzen 7000 e, a meno di una settimana di distanza, come da tradizione iniziano a intensificarsi anche le notizie in anteprima. Tra queste, a fare maggior scalpore sono sicuramente le prime foto dei prodotti reali.

In attesa del 29 agosto, negli ultimi giorni in rete è apparso in foto il Ryzen 7 7700X presumibilmente in versione retail, a giudicare dalle incisioni sulla scocca.

A distanza di qualche giorno, abbiamo modo di osservare da vicino anche il 7600X, questa volta però in versione Engineering Sample. Questo processore, però, si distingue per la fonte piuttosto atipica. Infatti, le foto sono state recuperate da un'inserzione su Goofish, dove il processore risulta in vendita a 9999 RMB, circa 1450 dollari; tuttavia, si tratta di un prezzo indicativo, in quanto il venditore chiede esplicitamente di essere contattato.

Il prodotto, pur non presentando il nome e il modello, è stato identificato per via della presenza del codice OPN 100-000000593-20.

Dalle foto è chiaramente visibile il nuovo design dell'heatspreader, così come la tipica conformazione dei processori sviluppati intorno all'interfaccia LGA, una prima volta per AMD con il socket AM5 della prossima generazione che, tra l'altro, secondo quanto "rivelato" da Alphacool sui nuovi Ryzen 7000, dovrebbe arrivare sugli scaffali già a settembre 2022.