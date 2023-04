Volete vivere più a lungo? Ecco il decalogo dell'American Heart Association

La ricerca di un fantomatico "siero dell'immortalità" è sempre stato un topos per racconti, stravaganti ricerche e miti antichi ma, anche se attualmente dobbiamo tutti fare i conti (prima o poi) con il tristo mietitore, vi sono degli accorgimenti sulla salute che possono permettere di allungare il più possibile la nostra vita. Scopriamoli.

Un nuovo studio, recentemente pubblicato sulle pagine di Circulation, ha infatti misurato l'aderenza delle persone verso una serie di comportamenti legati allo stile di vita ed a fattori preventivi sviluppati dall'American Heart Association, noti come "Life's Essential 8".

I dati ottenuti hanno dimostrato come gli individui con punteggi più alti per la salute cardiovascolare hanno vissuto in media fino a nove anni in più rispetto a quelle con i punteggi più bassi. Un risultato assolutamente impattante.

Ma quali sono queste misure da seguire?

Presto detto: non usare prodotti derivati dal tabacco, essere fisicamente attivi, seguire una dieta sana, dormire per la giusta quantità di tempo, controllare il proprio peso e monitorare pressione sanguigna, glicemia ed i livelli di colesterolo nel sangue.

Già uno studio precedente aveva rilevato che gli adulti con una maggiore aderenza a queste metriche vivevano più a lungo senza malattie croniche rispetto a quelli con punteggi più bassi. Sembrerebbero facili accorgimenti da seguire, ma stranamente la percentuale di persone che riesce ad attuarle sono una quantità esigua.

Il Dott. Lu Qi, professore di epidemiologia e direttore del Tulane University Obesity Research Center di New Orleans, nonché autore principale dello studio, ha affermato: "Questi nuovi dati forniscono la prova scientifica che è possibile modificare il proprio stile di vita per vivere più a lungo".

Insieme ad i suoi colleghi, il Prof. Qi ha analizzato i dati di oltre 23.000 adulti, dai 20 ai 79 anni, che hanno partecipato al National Health and Nutrition Examination Survey dal 2005 al 2018, collegandoli ai dati del National Death Index fino al 31 dicembre 2019.

Le persone con i punteggi complessivi più alti avevano in media 8,9 anni di aspettativa di vita in più a 50 anni rispetto a quelle con i punteggi più bassi. Tra le singole componenti, il consumo di tabacco, il sonno, l'attività fisica ed i livelli di glucosio nel sangue hanno avuto il maggiore impatto sull'aspettativa di vita.

Il Prof. Nathan Wong, direttore del programma di prevenzione delle malattie cardiache nella divisione di cardiologia presso l'Università della California, ha spiegato: "Non sono solo due o tre fattori. Questo studio ci mostra quanto sia importante una valutazione complessiva della propria salute cardiovascolare, basata su diversi accorgimenti".

D'altronde, vi avevamo già parlato dell'importanza della dieta mediterranea contro la depressione, e di come sia stato recentemente scoperto un ulteriore grande vantaggio nel seguire una dieta quanto più vicina ad essa.