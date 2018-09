Volkswagen: metà della lineup tedesca non soddisfa i requisiti per le emissioni dell'UE

Dalla Germania arriva una notizia piuttosto interessante, direttamente da Volkswagen. Il colosso tedesco ha ammesso che solo la metà della gamma di veicoli in vendita nel paese teutonico soddisfa i nuovi requisiti dell'Unione Europea.

L'annuncio è arrivato direttamente da Thomas Zahn, responsabile delle vendite e marketing per Volkswagen, che durante una conference call tenuta con gli investitori ha sottolineato come "i nuovi test sono più severi ed hanno richieste da due a tre volte superiori rispetto a quelle passate. I modelli in edizione limitata richiedono dei test separati".

Tra i veicoli che ancora non hanno superato i nuovi test c'è la Golf, una delle vetture simbolo di Volkswagen. Zahn però ha fatto sapere che il gruppo di Wolsfburg ha intenzione di conformare la vettura alla Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) entro la fine di Settembre.

Come sottolineato dalla stampa specializzata, però, anche i veicoli di altri produttori sarebbero interessati dal problema. A tal proposito sarà interessante capire l'impatto sulle vendite di fine anno.

Volkswagen nel frattempo ha anche annunciato un nuovo piano industriale che mira a far aumentare la propria presenza anche nel mercato delle vetture elettriche, con la gamma I.D.