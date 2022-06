Volkswagen svela ID. AERO, la sua prima berlina completamente elettrica

Volkswagen ha annunciato l’anteprima mondiale dell’ID. AERO in data 22 giugno facendo puntare gli occhi degli appassionati a lunedì 27 giugno. Ebbene, finalmente è successo: la casa di Wolfsburg ha mostrato al pubblico il concept della sua prima berlina completamente elettrica.

Dinamica, potente e con un'aerodinamica ottimizzata: con l'anteprima mondiale della concept car ID. AERO in Cina, la Volkswagen offre un'anticipazione della prima berlina completamente elettrica del marchio. Il futuro modello di serie farà parte del segmento delle berline superiori. Il suo design moderno, elegante e aerodinamico consente di ricavare ampie disponibilità di spazio all'interno. Nel 2023, Volkswagen prevede di avviare la produzione del modello di serie europeo a Emden, in Germania.

Il design della ID. AERO applica per la prima volta il linguaggio stilistico della famiglia ID. a una berlina del segmento superiore: le sezioni del frontale e del tetto, progettate in modo aerodinamico, consentono al vento di fluire in modo ottimale, mentre la parte posteriore leggermente retratta dotata di uno spoiler a labbro guida il flusso d'aria. Gli sportivi cerchi bicolore da 22 pollici sono disegnati nello stile di una turbina e integrati a filo nei passaruota. Le classiche maniglie delle porte sono sostituite da superfici tattili illuminate che riducono ulteriormente la resistenza aerodinamica. Nella parte superiore della silhouette, dunque, la linea caratteristica e il design del tetto spiovente verso la parte posteriore ne definiscono il design. Infine, la massiccia sezione della spalla della ID. AERO rende l'aspetto della berlina completamente elettrica più compatto e le conferisce dinamismo.

La ID. AERO dimostra la flessibilità dell'architettura MEB completamente elettrica della Volkswagen, che può essere adattata a veicoli di forme e dimensioni diverse: dai crossover compatti ai SUV, passando per minibus e spaziose berline. Inoltre, la ID. AERO dispone di una capace batteria agli ioni di litio con un contenuto energetico netto di 77 kWh. Grazie all'interazione tra una propulsione efficiente e le ottime proprietà aerodinamiche, la berlina elettrica raggiunge un'autonomia sulle lunghe distanze fino a 620 chilometri (WLTP).

Come dichiarato da Ralf Brandstätter, CEO del marchio Volkswagen: “Con la show car ID. AERO, stiamo dando un'anteprima del prossimo membro della famiglia ID. Un'auto dal design attraente e altamente aerodinamico, con un'autonomia di oltre 600 chilometri, uno spazio eccezionale e interni di qualità superiore”. Egli ha poi aggiunto che la Volkswagen ID. AERO sarà la prossima world car per le regioni di Europa, Cina e Stati Uniti d’America.