Volo aereo di Boeing 747 viene 'dirottato' da un cavallo

Un Boeing 747 è stato costretto a fare marcia indietro e tornare all'aeroporto John F. Kennedy di New York dopo che un cavallo è riuscito a liberarsi dalla sua stalla all'interno dell'aereo. Il volo cargo, operato da Air Atlanta Icelandic, era già a 31.000 piedi di altitudine e 30 minuti nel suo viaggio intercontinentale.

Il mezzo aereo era diretto verso il Belgio quando l'insolito passeggero è riuscito a liberarsi dai suoi vincoli. "Il cavallo è riuscito a scappare dalla sua stalla", si sente dire un pilota nelle registrazioni ottenute dal canale YouTube "You Can See ATC", successivamente verificate da CNN. "Non ci sono problemi di volo, ma dobbiamo tornare a New York perché non possiamo riassicurare il cavallo."

Fortunatamente, l'aereo ha ricevuto rapidamente il permesso di atterrare a JFK, ma prima ha dovuto scaricare 20 tonnellate di carburante sull'Atlantico a causa del peso del volo. Nelle registrazioni, il pilota chiede anche di avere un veterinario pronto a terra perché "abbiamo un cavallo... in difficoltà". Non è la prima volta che si sente parlare di animali che scappano dalle loro gabbie durante il volo, ma questo è un caso decisamente bizzarro.

Il mese scorso, una lontra e un ratto hanno causato scompiglio su un volo dalla Thailandia a Taiwan. All'inizio di questo mese, un giovane orso è riuscito a scappare su un volo da Baghdad a Dubai. Ancora non sappiamo come il cavallo sia riuscito a liberarsi dai suoi vincoli, né la sua attuale condizione, ma data la sua insolita situazione, non possiamo biasimarlo per essersi un po' spaventato.

A proposito, ma quanti cavalli ha un cavallo?