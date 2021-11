Questo è il volo dell'elicottero Ingenuity su Marte ripreso dal rover Perseverance

Su Marte il rover Perseverance e l'elicottero Ingenuity stanno dando dei risultati davvero strabilianti. Perseverance ha già raccolto diversi campioni sul Pianeta Rosso, mentre il drone ha già condotto il suo tredicesimo volo, attraversando la regione "Séítah" del cratere Jezero.

L'ultimo volo, dalla durata di 160 secondi, ha coperto una distanza di circa 210 metri orizzontalmente, mentre ha raggiunto un'altitudine di ben 8 metri. Il velivolo ha scattato foto da più angolazioni dall'alto, che il team del rover adesso potrà esaminare per decidere se dirigersi o no in questa zona con Perseverance.

Grazie alla sua Mastcam-Z, inoltre, il rover ha girato due brevi video che ci mostrano la spettacolarità dell'impresa. "Il valore di Mastcam-Z traspare davvero da questi video clip", ha dichiarato in una nota Justin Maki, vice investigatore principale della fotocamera presso il Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA. "Anche a 300 metri di distanza otteniamo un magnifico primo piano del decollo e dell'atterraggio".

Il video è stato rilasciato dal JPL giorno 18 novembre e potrete trovarlo qui sopra. "Siamo decollati dal fondo del cratere e abbiamo sorvolato una cresta sopraelevata prima di immergerci all'interno della regione", ha dichiarato il capo pilota di Ingenuity Håvard Grip. Dopo questa impresa, il team ha volato anche altre volte, il 24 ottobre e il 6 novembre. A proposito, in diretta da Marte ecco uno spettacolare panorama ripreso da Curiosity.