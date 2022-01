Per la prima volta un volo di Ingenuity su Marte è stato posticipato: ecco perché

Ingenuity ha sempre rispettato la tabella di marcia da quando ha iniziato la sua missione esplorativa sul Pianeta rosso. Nelle ultime ore, però, c'è stato un posticipo per il diciannovesimo volo del piccolo dronecottero. "Fortunatamente" è tutta colpa di Marte.

Il primo volo del 2022 per l'elicottero Ingenuity è stato ritardato a causa di una tempesta di sabbia marziana di insolita intensità. Inizialmente il volo era programmato per il 5 gennaio, ma gli ingegneri del JPL che si occupano della missione di Perseverance e Ingenuity hanno dovuto posticipare il tutto quando le immagini orbitali del pianeta hanno mostrato un peggioramento nelle condizioni meteorologiche di Marte.

Per tutti questi giorni la tempesta di sabbia non è stata clemente, e ha impedito a Ingenuity di compiere il suo diciannovesimo volo esplorativo. Per fortuna, nella giornata di ieri - sul blog NASA - sono apparsi aggiornamenti positivi: il meteo marziano è migliorato e il volo potrà avere luogo già domenica 23 gennaio.

Nel cratere Jezero, dove Perseverance e Ingenuity sono atterrati lo scorso anno, siamo in periodo di fine estate, e l'autunno marziano è alle porte. Questo significa che il cambiamento di meteo porterà molta più polvere nella composizione dell'"aria" di Marte, quindi il team di ingegneri di Ingenuity dovrà modificare i parametri di volo del piccolo drone affinché possa affrontare l'aria autunnale, sensibilmente meno densa.

Come sono state verificate queste condizioni meteo? Per ottenere questi preziosi dati sono stati utilizzati due strumenti simili, ma facenti parte di due veicoli diversi: è stato usato il MEDA (Mars Environmental Dynamics Analyzer) a bordo di Perseverance, il rover più stupefacente di sempre, per le rilevazioni a livello del suolo, mentre dall'orbita è stato adoperato il MARCI (MARs Color Imager) e l'MCS (Mars Climate Sounder) a bordo della sonda Mars Reconnaissance Orbiter.