Il volo di Ingenuity è stato rinviato: ecco cosa è successo e la nuova data di lancio

Durante il fine settimana appena conclusosi, il team che si occupa di "Ingenuity" ha eseguito diversi test sul drone, nella speranza di prepararlo a dovere e farlo volare entro oggi. Ma venerdì scorso qualcosa non è andato per il verso giusto e il volo ufficiale è stato rinviato.

Come vi abbiamo riportato qualche giorno fa, Ingenuity è stato finalmente liberato dal ventre di Perseverance e ha iniziato a mettere in moto le sue pale rotanti e i suoi rotori, al fine di diventare il primo velivolo a solcare i cieli di un pianeta alieno, in questo caso i cieli marziani.

I primi test sono andati bene, e nella giornata di venerdì 9 aprile (quando da noi era già notte) si è tentato un ulteriore test impostando le pale alla massima velocità senza eseguire il distacco dalla superficie. Prima che il compito venisse portato a termine però, qualcosa ha insospettito gli addetti ai lavori: mentre si è passati dalla configurazione "pre-volo" a quella "volo" del drone, nella sequenza di comandi si sono inseriti i sistemi di controllo automatici del drone, bloccando ogni tentativo di testing.

Come riferisce stesso il comunicato NASA, il sistema automatico che si è attivato è un "timer watchdog" - letteralmente "cane da guardia", ma in ambito informatico (e in italiano) è conosciuto anche come "temporizzazione di supervisore". Sostanzialmente ha il compito di monitorare e sovrintendere alla sequenza dei comandi, e avvisa qualora riscontri anche piccole anomalie nei valori.



Nonostante tutto ciò, l'agenzia spaziale statunitense non ha dubbi: il piccolo Ingenuity sta benissimo, e non c'è (per ora) nessun motivo di temere per la sua "salute" o per l'esito della sua missione. I dati telemetrici inviati successivamente dall'elicottero, infatti, sono tutti nella norma.

Sebbene non sia stato chiarito cosa abbia comportato la piccola anomalia, la NASA ha già stabilito una nuova data per il volo di Ingenuity: non prima del 14 aprile. Si tratta di un rinvio minimo, di appena 48h, ma che potrà fornire agli ingegneri la giusta sicurezza e il giusto tempo per verificare che tutto funzioni a dovere.

In questo lasso di tempo altri test verranno portati a termine, e qualora ci saranno aggiornamenti non mancheremo di comunicarli sul nostro sito o sulla nostra nuova pagina Instagram ufficiale.