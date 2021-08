Questo pipistrello ha volato per 2.000 chilometri in un modo incredibile

Può un pipistrello di appena 8 grammi percorrere l’incredibile distanza di oltre 2000 km? In apparenza potrebbe non sembrare possibile, pur essendo noto che i pipistrelli siano in grado di raggiungere altezze e velocità incredibili. Un’esemplare femmina, infatti, ce l’ha fatta, intraprendendo un epico viaggio dalla Gran Bretagna alla Russia.

L’impresa titanica è stata segnalata dal Bat Conservation Trust del Regno Unito, che successivamente ha appurato la dipartita dell’”eroina alata” avvenuta a causa di un gatto. L’esemplare è stato riconosciuto grazie ad un anello che portava al braccio, utilizzato per identificare specie volatili.



"Questo è un viaggio straordinario e il più lungo che conosciamo di qualsiasi pipistrello dalla Gran Bretagna in tutta Europa", ha affermato Lisa Worledge, direttrice della conservazione presso il Bat Conservation Trust. "Che atleta olimpionico!''



La specie in esame è il pipistrello di Nathusius, piccolissimo animale appartenente alla famiglia dei Vespertilionidi, sviluppato in tutta Europa. Il monitoraggio di questa specie ne ha rivelato una recente e atipica attitudine. Questa, infatti, sta cominciando a spostarsi più a nord durante l’inverno, aumentando il numero degli esemplari in gran Bretagna.



Le ipotesi dei ricercatori sostengono che questi spostamenti possano essere dovuti ai cambiamenti climatici. Le ricerche future saranno indirizzate alla comprensione delle cause che stanno portando a questo insolito comportamento migratorio e dell’impatto futuro che le problematiche ambientali potrebbero avere sulla specie (potrebbe essere tra quelle che meglio sopravvivranno ai cambiamenti climatici?).



C’è da dire, però, che il viaggio di questo esemplare non è il più lungo registrato. Il primato, infatti, appartiene ad un altro esemplare di questa specie, che effettuò un viaggio dalla Lettonia alla Spagna nel 2019, coprendo l’incredibile distanza di 2.224 chilometri.



Secondo quanto affermato da Brian Briggs, studioso di pipistrelli che effettuò l’inanellamento dell’esemplare, "È fantastico poter contribuire al lavoro di conservazione internazionale per proteggere questi animali straordinari e conoscere meglio le loro affascinanti vite".