Questo volo è scomparso da 10 anni, ma forse ora abbiamo un nuovo indizio

Dieci anni dopo la scomparsa del volo MH370 della Malaysia Airlines, il mistero rimane uno dei più grandi enigmi dell'aviazione mondiale. Un Boeing 777-200ER, con a bordo 239 persone, è sparito nel nulla. Nonostante ricerche, il relitto principale e i resti delle vittime non sono stati ancora trovati.

Recentemente, in un evento commemorativo, il ministro dei trasporti malese ha annunciato un nuovo impulso per la ricerca, potenzialmente affidata alla società americana Ocean Infinity, che già nel 2018 si era cimentata senza successo in questa difficile impresa (da questo momento in poi, Malaysia Airlines ha iniziato a tracciare i suoi voli).

Il volo, destinato da Kuala Lumpur a Pechino, ha perso i contatti con il controllo del traffico aereo poco dopo il decollo, lasciando solo tracce radar sparse e comunicazioni satellitari automatiche a testimoniare il suo tragico destino nell'Oceano Indiano meridionale. Le ricerche finora hanno coperto milioni di chilometri quadrati senza portare alla luce il sito del disastro.

Tuttavia, alcuni frammenti del velivolo sono stati ritrovati lungo le coste dell'Oceano Indiano occidentale, confermando indirettamente la zona del disastro vicino all'arcata nota come 7th arc. La nuova proposta di ricerca si avvale di tecnologie sofisticate, incluse flotte di veicoli subacquei autonomi, e punta a esplorare aree non ancora indagate, con la speranza di portare finalmente chiarezza su uno degli episodi più bui dell'aviazione civile.

Il rinnovato sforzo di ricerca rappresenta non solo una luce di speranza per i familiari delle vittime, ancora in attesa di risposte, ma anche un momento cruciale per la comunità scientifica e di ricerca, ansiosa di imparare dalla tragedia e migliorare la sicurezza aerea per il futuro. Purtroppo questi eventi si verificano, nonostante la loro rarità.