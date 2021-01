Il volo di SN9 si avvicina, possibile finestra per il 9 gennaio: ecco cosa aspettarci

La compagnia californiana aerospaziale SpaceX sta continuando a mettere insieme molteplici prototipi per realizzare la sua nuova "astronave" chiamata Starship. Il prototipo SN9 in particolare, è pronto per subire alcuni test ad accensione statica, e anche il giorno del suo volo è imminente.

Continuano senza sosta gli aggiornamenti e gli avvistamenti dal complesso di SpaceX situato a Boca Chica, Texas, dove la compagnia già da tempo testa e collauda i suoi prodotti spaziali come Starship e Super Heavy. Le ultime informazioni utili, estrapolate dalle ordinanze della Contea che chiudono le strade quando è in programma un test importante, lasciano poco spazio ai dubbi: SN9 potrebbe volare questo fine settimana.

Proprio nella giornata di oggi il prototipo verrà sottoposto ad un test ad accensione statica, per verificare un'ultima volta che tutto funzioni correttamente e che i tre motori Raptor posti alla base del razzo siano in uno stato ottimale (l'esplosione in fase di atterraggio di SN8 è stata infatti causata da una mancanza di pressione al sistema propulsivo).

Il test di volo è programmato per il 9 gennaio (con data di backup programmata per il 10), ma l'orario non è certo, si sa solo che la finestra di lancio si aprirà dopo le 15:00 del fuso orario italiano, come successo con il test di SN8.

Per questo nuovo volo suborbitale potremo aspettarci più o meno la stessa "manovra" effettuata con il precedente modello: Starship SN9 verrà spinta oltre i 12.5 km di altitudine da tre motori Raptor per poi "stendersi sulla pancia", in orizzontale. A questo punto l'astronave tenterà un ritorno al sito di lancio utilizzando solo le superfici mobili di controllo aerodinamico (le cosiddette alette che son state danneggiate e riparate di recente).

Nelle fasi finali della discesa, due dei tre motori si accenderanno per riportare il veicolo in orientamento verticale (con il muso verso l'alto) ed eseguire un atterraggio propulsivo. Questa volta però - sebbene non sia il punto fondamentale del test - si spera in un finale meno distruttivo. L'importante sarà raccogliere i preziosi dati sulla resistenza aerodinamica del vettore, in particolare nel punto di massimo stress detto "Max Q".