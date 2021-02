Il volo di Starship SN10 è vicino: SpaceX ha già disegnato il logo per l'atterraggio

SpaceX ha intrapreso il duro compito di creare una nuova flotta di vettori spaziali capaci di portare l'umanità fin nello spazio profondo, sulla Luna e forse un giorno su Marte. Il nuovo prototipo SN10 è pronto per il test di lancio, e sembra che Elon Musk speri in un atterraggio come si deve stavolta.

Negli stabilimenti della società aerospaziale californiana - capitanata da uno degli uomini più ricchi e stravaganti del mondo - continuano alacremente i lavori di costruzione e assemblaggio dei prototipi della nuova "navicella spaziale" conosciuta come "Starship". In questi ultimi mesi abbiamo visto un interessante progredire dei lavori, ma una cosa è sempre mancata: un atterraggio in sicurezza.

Il magnate sudafricano Elon Musk ha più volte ribadito che durante i test di volo dei prototipi SN8 ed SN9 non fosse necessario un "atterraggio da manuale", in quanto quella fase del rientro era un surplus non rilevante per i dati preziosi raccolti durante il test. Probabilmente anche SN10 subirà la stessa sorte, ma sembra che stavolta la SpaceX sia leggermente più fiduciosa, tanto da voler dipingere sul pad di lancio di Boca Chica anche il tipico logo del "landing site" che abbiamo imparato a conoscere durante i molteplici rientri di successo dei razzi Falcon 9.

Li abbiamo visti spesso anche sulle chiatte di rientro conosciute come "Of Course I Still Love You" e "Just Read The Instructions", e ora li vediamo a Boca Chica, come potete notare dalla foto in calce alla news, catturata dall'equipe di NasaSpaceFlight.com.

Oltre ad un semplice lavoro estetico, qualcuno ha ipotizzato possa essere un indizio per l'atterraggio dei prossimi prototipi (consideriamo però che gli stabilimenti di Boca Chica della SpaceX sono piuttosto giovani e in costruzione, quindi potrebbe anche solo essere un ulteriore step per i lavori in corso, e nulla più).

Qualunque sia la ragione è però fuori di dubbio che le cose adesso si stanno facendo serie: i lanci delle Starship SN sono sempre più frequenti, e SN10 potrebbe spiccare il volo già questa settimana entrante. Riusciremo a vedere un atterraggio del vettore? Oppure dovremo accontentarci di un'altra spettacolare esplosione? Non ci resta che aspettare e scoprirlo con i nostri occhi!