Il volo più lungo della storia è stato davvero incredibile e davvero pazzo

Sorvolare il deserto di Las Vegas per più di due mesi senza mai toccare terra. Questa non è la trama di un film d'avventura, ma la realtà vissuta da Robert Timm e John Cook tra il 1958 e il 1959, i quali hanno segnato la storia dell'aviazione stabilendo il record mondiale per il volo più lungo mai effettuato senza atterraggi.

64 giorni, 22 ore e 19 minuti, coprendo una distanza di 240.000 chilometri, l'equivalente di sei volte il giro del pianeta. La loro impresa, che ha resistito al tempo per ben 65 anni, rimane imbattuta, superando persino le prestazioni degli aerei senza pilota alimentati a energia solare. La storia dietro a questo incredibile volo inizia con una trovata pubblicitaria per l'inaugurazione dell'Hacienda Hotel and Casino a Las Vegas (questo volo, invece, è scomparso da 10 anni).

Il piano, affidato a Timm, pilota veterano della Seconda Guerra Mondiale e meccanico di slot machine dell'hotel, prevedeva di dipingere il nome dell'hotel su un Cessna 172 e di infrangere il record di resistenza in volo. Le modifiche apportate al piccolo aereo monomotore includevano l'aggiunta di un serbatoio ausiliario da 95 galloni per il carburante extra, ma la vera sfida fu ideare un sistema di rifornimento in volo.

Le operazioni di rifornimento, effettuate a bassa quota su una strada rettilinea al confine tra California e Arizona, richiedevano manovre precise e coordinate con un camion al seguito che, tramite un tubo, trasferiva il carburante all'aereo. Per quanto riguarda le necessità personali, i due aviatori ricorrevano a un gabinetto pieghevole da campeggio, mentre per riposare si alternavano su un materasso posto nel retro della cabina.

Tuttavia, la mancanza di sonno e lo stress misero a dura prova la loro resistenza, culminando in un episodio in cui Timm si addormentò al comando, lasciando l'aereo in pilota automatico per oltre un'ora. Decisi a concludere la loro missione appena prima del 65° giorno, Timm e Cook atterrarono, lasciandosi alle spalle un record che ancora oggi resiste come testimonianza della loro incredibile avventura.

A tal proposito, sapete che il Times diceva che ci sarebbero voluti 10 milioni di anni per volare, ma poi i fratelli Wright lo hanno fatto 3 mesi dopo.

