Primo volo di successo per la compagnia di taxi volanti Volocopter

Un taxi volante ha appena battuto il record per essere stato il primo velivolo del suo genere a decollare in verticale in un aeroporto internazionale, condividendo lo spazio aereo con numerosi aerei commerciali nelle vicinanze.

La startup tedesca Volocopter, recentemente, ha fatto molto parlare di se, presentando un nuovo veicolo destinato al trasporto urbano, denominato Volocity. Il velivolo, dotato di ben 18 rotori con stabilizzatori aggiuntini, consente di trasportare fino a due passeggeri ed ha un nuovissimo design.



Un vero e proprio taxi volante.



Tuttavia possono esserci dei problemi, in questo nuovo e particolare tipo di trasporto urbano. Uno dei maggiori pericoli, ad esempio, è rappresentato delle eventuali collisioni con altri velivoli che potrebbero solcare i cieli della città in questione.



Per questa ragione, Giovedì, il Volocopter 2X, è decollato per la prima volta dall'aeroporto internazionale di Helsinkin. Ciò che contraddistingue questo particolare volo è stato il fatto che era completamente integrato con i sistemi di traffico aereo (ATM) e Unmanned Aircraft Traffic Management (UTM) dell'aeroporto. Questo significa che era perfettamente coordinato con qualsiasi altro velivolo in volo. Questa caratteristica è essenziale per poter immaginare un futuro fatto di taxi volanti.



"La prova di volo nello spazio U del Golfo della Finlandia ha dimostrato come ATM e UTM possano agire in combinazione per consentire operazioni di taxi aereo sicure ed efficienti in ambienti urbani, compresi gli aeroporti", come si legge nel comunicato stampa.



La startup presenterà anche una struttura di atterraggio a Singapore entro la fine dell'anno.