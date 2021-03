Volontari vivranno dentro una grotta per 40 giorni senza tecnologia: ecco perché

Di esperimenti "controllati" in cui gli esseri umani vengono spinti al limite delle loro capacità psicologiche ce ne sono stati davvero tanti. Un esempio è la storia della "Biosfera 2", che vi abbiamo già raccontato sulle nostre pagine. Oggi, invece, vi racconteremo di un altro esperimento simile iniziato il 14 marzo 2021.

Si chiama "Deep Time": 15 persone vivranno all'interno di una grotta buia per 40 giorni, senza accesso alla luce naturale o alla capacità di sapere l'ora del giorno. Il 14 marzo, una squadra di 15 volontari (otto uomini e sette donne) è stata sigillata in una grotta nell'Ariège, in Francia. L'obiettivo? Osservare gli effetti dell'isolamento a lungo termine, senza alcun concetto di tempo.

Non avranno a disposizione alcuna fonte di luce, orologi e telefoni. L'unico modo per illuminare la zona circostante è attraverso l'utilizzo di una dinamo a pedale per creare elettricità. I volontari, che hanno un'età dai 27 ai 50 anni, sono tutti dotati di sensori, così potranno essere monitorati dagli scienziati all'esterno della grotta.

Il progetto spera che l'esperimento possa avere molteplici applicazioni che vanno dal modo migliore per affrontare il tempo trascorso sui sottomarini o nelle miniere sotterranee, ai viaggi nello spazio. "La conquista dello spazio prende una nuova svolta durante questo secolo, resa possibile dalle nuove tecnologie e da cifre in crescita", si legge sul sito web del progetto. "Dalla Luna a Marte, prendendo di mira altri oggetti stellari, come Cerere, gli esseri umani dovranno affrontare nuove percezioni del tempo".

Il team di volontari uscirà dalla grotta il 22 aprile 2021, staremo a vedere quello che succederà.