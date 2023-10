Un volto inquietante è apparso su Giove giusto in tempo per Halloween

“Era una notte buia e tempestosa...” Quante storie dell’orrore iniziano così? Beh, a pensarci bene, qualunque racconto ambientato su Giove potrebbe avere questo incipit, grazie alle formazioni nuvolose che si mescolano e turbinano nell’atmosfera del pianeta.

Talvolta queste tempeste possono assumere una forma particolare o addirittura inquietante se viste dallo spazio. È quanto successo a inizio settembre, come testimonia la foto che la NASA ha pubblicato in occasione della notte dell’orrore per eccellenza: quella di Halloween.

L’immagine è stata catturata dalla sonda Juno, che si avvicina a Giove ogni due mesi, regalandoci ogni volta dei fantastici scorci del turbolento Re dei Pianeti. Questa volta, Juno ha catturato quello che sembra un volto deformato e urlante degno di un quadro di Munch.

Gli occhi e la bocca di questa inquietante faccia sono proprio le tempeste gioviane, il cui esempio più celebre è la Grande Macchia Rossa. In questo caso, le perturbazioni appaiono particolarmente scure e definite a causa del crepuscolo, che ne allunga le ombre.

Il complesso pattern dell’atmosfera di Giove viene poi tradotto dal nostro cervello come l’immagine di un volto perché siamo programmati per riconoscere certi schemi visivi. Questo fenomeno, noto come pareidolia, ci ha fatto identificare strani volti su Marte e non solo già in altre occasioni.

Ma le macchie di Giove non sono utili solo per avere uno sfondo accattivante per il vostro smartphone durante questo Halloween. Gli scienziati le studiano da anni per comprendere meglio i processi che hanno luogo sul pianeta e svelare i suoi più affascinanti segreti.