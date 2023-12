Ecco il volto di Phineas Gage dopo l'incidente: le immagini sono piuttosto macabre

Il caso di Phineas Gage è probabilmente uno dei più conosciuti in ambito psicologico e non solo. Si tratta dell’incidente avvenuto il 13 settembre 1848 al caposquadra delle ferrovie, che "cancellò" parte della sua personalità. Una sbarra di ferro gli perforò letteralmente il cranio. Ora possiamo vedere come appariva subito dopo.

Per chi non conoscessa la storia dell'uomo trafitto con un'asta, diciamo subito che nonostante la ferita, Gage visse per altri 12 anni e mezzo. Detto ciò, vi avvertiamo: sebbene non vi sia sangue, le immagini presenti al seguente link potrebbero urtare la sensibilità di qualcuno.

Per la prima volta infatti, gli scienziati hanno ricostruito il volto del povero malcapitato per come appariva pochi istanti dopo il terribile incidente. Il tutto è stato realizzato dal designer 3D ed esperto forense Cícero Moraes, che ha utilizzato le scansioni di tomografia computerizzata del cranio dello stesso Gage, donato in precedenza al Warren Anatomical Museum della Harvard Medical School.

Ricostruendo i fatti, l’episodio è accaduto mentre Gage si preparava a far saltare in aria alcune rocce durante la costruzione di una linea ferroviaria nel Vermont. A seguito di un solo attimo di distrazione, una sbarra di ferro lunga 1,09 metri, con un diametro di 3,18 centimetri e un peso di circa 6 chilogrammi, gli ha letteralmente attraversato il cranio dalla guancia sinistra.

Ulteriori (macabri) dettagli, ci dimostrano come il medico che lo visitò, fu costretto a rimuovere circa 28 grammi di cervello gravemente compromesso, prima di fasciare il cranio. Nel giro di un mese, Phineas si riprese completamente, ma qualcosa non era più come prima.

Nonostante il suo notevole recupero fisico infatti, amici e colleghi notarono che Gage non era più la stessa persona dopo l'infortunio, in particolare dal punto di vista comportamentale.

Ad esempio, è stato descritto come infantile nelle sue capacità intellettuali e si dice che sia diventato alquanto sgradevole e irrispettoso. Morì il 21 maggio 1861, esattamente 12 anni dopo l’incidente.

Naturalmente, dopo aver scoperto quale organo del corpo invecchia prima, tali cambiamenti furono dovuti alla sede principale del danno. L’asta entrò infatti nel lobo frontale sinistro, area fondamentale nella regolazione del comportamento e non solo.