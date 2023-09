Ci sono volute 5 milioni di ore per realizzare questo modello 3D di una supernova esotica

Le stelle più grandi dell'universo, quando esauriscono il loro carburante, esplodono in supernovae, collassando verso l'interno e lasciando dietro di sé una stella di neutroni, un buco nero o, in alcuni casi, vaporizzandosi completamente.

Non sappiamo quello che succede dopo la morte di queste supernovae esotiche, le esplosioni stellari più rare e luminose del cosmo. Così, per penetrare i misteri di questi eventi, gli astronomi stanno sfruttando la potenza dei supercomputer per simulare il processo. Dopo anni di ricerca e milioni di ore di calcolo, è stata completata la prima simulazione idrodinamica in alta definizione di una supernova esotica.

Ke-Jung Chen, dell'Istituto di Astronomia e Astrofisica dell'Accademia Sinica in Taiwan, ha guidato un team internazionale utilizzando supercomputer presso il Lawrence Berkeley National Laboratory e l'Osservatorio Astronomico Nazionale del Giappone. Le loro scoperte, pubblicate nel prestigioso Astrophysical Journal, gettano luce sulle dinamiche interne di queste esplosioni stellari.

Le supernovae esotiche sfidano e sovvertono la nostra comprensione precedente della fisica. Questi eventi rari sono decine o centinaia di volte più luminosi delle ordinarie e possono durare molto più a lungo. Tuttavia, modellare ciò che accade durante queste esplosioni massicce è una sfida. Le simulazioni precedenti erano, infatti, principalmente unidimensionali.

Grazie alle simulazioni supercomputer di ultima generazione, i ricercatori sono stati in grado di modellare le strutture turbolenti all'interno di questo luogo estremo, con dinamiche complesse che influenzano la luminosità e l'aspetto della supernova. Con progetti futuri come il Telescopio Vera Rubin in Cile, che dovrebbe scoprire milioni di supernovae nel corso di un decennio, e missioni come il Nancy Grace Roman Space Telescope, la comprensione di queste esplosioni attraverso simulazioni e modellazioni diventerà ancora più cruciale per decifrare i misteri delle morti delle stelle più massicce dell'universo.