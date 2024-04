'Voluti 1,1 miliardi di anni per accumularsi', ecco il giacimento di Elio più grande

Una riserva di elio recentemente scoperta nel profondo sottosuolo del Minnesota ha rivelato concentrazioni del gas straordinariamente elevate, superando ogni aspettativa precedente.

Questa scoperta, portata alla luce dalla compagnia Pulsar Helium, Inc. a seguito di trivellazioni nei pressi di Babbitt, nel nord del Minnesota, ha rivelato depositi di gas a una profondità di 670 metri, con una percentuale di elio del 13.8%, la più alta mai registrata nel settore. L'elio, sebbene sia il secondo elemento più abbondante nell'universo, sulla Terra è incredibilmente raro e prezioso, formandosi principalmente attraverso il decadimento radioattivo di uranio e torio.

Fino ad oggi, il suo recupero era principalmente un sottoprodotto della produzione di gas naturale, ma la riserva del Minnesota rappresenta uno dei pochi casi al mondo in cui l'elio si trova isolato da idrocarburi, grazie a un particolare contesto geologico caratterizzato da granito ricco di uranio e torio e un sistema di faglie che facilita la liberazione dell'elio prodotto.

La scoperta assume un'importanza cruciale considerando il ruolo vitale dell'elio liquido nelle moderne tecnologie e nella medicina, dove viene utilizzato come refrigerante in reattori nucleari, razzi, superconduttori ed apparecchiature diagnostiche mediche. Con la domanda che supera l'offerta e alcuni settori già alle prese con la scarsità, le nuove riserve potrebbero offrire una soluzione sostenibile e a lungo termine, garantendo una fornitura stabile e ininterrotta grazie alla particolare facilità di estrazione e alla capacità naturale del sito di funzionare come un vasto serbatoio di stoccaggio.

La prospettiva di poter disporre di elio "alla spina", senza la necessità di tecniche invasive come il fracking e con perdite minime durante il trasporto, apre nuovi orizzonti per la ricerca e l'industria, promettendo di alleviare le attuali preoccupazioni di approvvigionamento e di stimolare innovazioni in campi che vanno dalla medicina alla fisica.

Nel frattempo, anche la scoperta di questo giacimento di elio perfetto è una bella notizia.

