Ci sono voluti 12 anni per creare questa incredibile immagine della Via Lattea

Sono tante le immagini che ci mostrano il nostro Universo: dai pianeti del Sistema Solare alle galassie del cosmo. Una singola immagine che vediamo per qualche secondo richiede giorni di lavoro, sia per quanto riguarda l'elaborazione che per la sua costruzione. Il risultato, alla fine, ripaga di ogni secondo speso.

Un esempio di quanto detto arriva dall'ultimo lavoro dell'astrofotografo finlandese JP Metsavainio, che ha trascorso 1.250 ore nel corso di circa 12 anni per creare un'unica immagine della Via Lattea, la nostra "casa" nell'Universo. L'esperto ha iniziato il suo progetto nel 2009, un mosaico da 1,7 gigapixel della Via Lattea composto da 234 immagini singole tutte cucite insieme.

L'immagine finale (che potrete osservare in tutto il suo splendore in calce alla notizia) ci mostra l'intera galassia formata da circa 200 miliardi di stelle. Una domanda sicuramente sorge spontanea: come mai l'immagine, pur spettacolare, ha impiegato così tanto tempo al suo creatore? Inizialmente ogni singola immagine che compone il mosaico è stata pubblicata in modo indipendente, per poi essere "incollate" tutte insieme pian piano.

Alcuni degli oggetti celesti nella Via Lattea richiedevano più tempo di esposizione di altri, poiché alcuni apparivano più deboli ed erano più difficili da vedere. Per farvi capire, un singolo residuo di una supernova ha richiesto più di 60 ore di esposizione. I diversi pezzi del mosaico, inoltre, sono stati catturati con diverse fotocamere e strumenti.

Potrete osservare l'incredibile lavoro di Metsavainio attraverso il suo blog (raggiungibile attraverso questo link).