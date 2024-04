Ci sono voluti 243 anni per risolvere questo enigma proposto da Eulero

Scoprire che un problema matematico irrisolto da oltre due secoli trovi soluzione usando la fisica moderna è quanto meno sorprendente. Parliamo de il "Problema degli ufficiali" formulato da Eulero nel lontano 1779. Fino ad oggi nessuna soluzione, ma la quantistica ci ha dato una grande mano.

Leonhard Euler, un nome che risuona con riverenza nel mondo della matematica, pose una domanda intrigante nel 1779. Se sei reggimenti, ciascuno con sei ufficiali di diversi gradi, possono essere disposti in formazione quadrata senza ripetere né grado né reggimento in nessuna riga o colonna? Dopo anni di tentativi infruttuosi, Euler concluse che la disposizione era impossibile, e più di un secolo dopo, Gaston Tarry confermò matematicamente questa impossibilità.

Nel corso degli anni, la scienza ha fatto passi da gigante, e con l'avvento dei computer, matematici come Parker, Bose e Shrikhande hanno dimostrato ulteriormente che la quadratura sei per sei era l'unico caso, oltre al due per due, senza soluzione. Tuttavia, l'introduzione della teoria dell'entaglement quantistico ha ribaltato questa visione classica.

Questa gioca un ruolo cruciale nella risoluzione del problema degli ufficiali di Euler. L'entanglement quantistico implica che le condizioni di un elemento possono determinare immediatamente le condizioni di un altro, non importa quanto distanti. Questa proprietà è stata utilizzata dai ricercatori per creare un sistema in cui ogni ufficiale può assumere simultaneamente più gradi e appartenere a più reggimenti.

Gli autori dello studio pubblicato su Physical Review Letters hanno usato qualcosa chiamato matrici ortogonali latine, ma nel contesto della fisica quantistica. Questo approccio ha permesso loro di sviluppare un sistema che può muovere o trasferire informazioni quantistiche (cioè informazioni che esistono in stati multipli simultaneamente) da una parte all'altra di un sistema quantistico legato, o entangled.

Ma sapevate che uno dei teoremi matematici più importanti di sempre era di Eulero?

Fire TV Stick 4K di Amazon è uno dei più venduti oggi su