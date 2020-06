Un vombato gigante, dal peso di 150 chili, vagava in Australia 25 milioni di anni fa

I vombati non assomigliano molto ai loro parenti viventi più vicini, i koala. Entrambe le creature fanno parte dei vombatiformi, uno dei tre sottordini del grande ordine di mammiferi marsupiali dei Diprotodonti, e sono gli ultimi sopravvissuti di un gruppo molto più diversificato di marsupiali la cui storia fossile risale a 25 milioni di anni fa.

Sorge quindi una domanda: come ha fatto un gruppo così eterogeneo a ridursi in questi modi? Una ricerca pubblicata su Scientific Reports cerca di rispondere alla domanda. Nel 1973 al Lago Pinpa, una spedizione scopri tantissimi animali estinti risalenti a 25 milioni di anni fa. Tra queste scoperte venne anche trovato un teschio e uno scheletro parziale di un grosso animale simile a un vombato, il Mukupirna nambensis.

Una delle cose più straordinarie di questo marsupiale sono le sue grandi dimensioni, tra 143-171 chilogrammi, quattro volte più grande di qualsiasi vombato vivente. I primi marsupiali vombatiformi pesavano circa 5 chilogrammi o meno, all'incirca lo stesso peso di un koala odierno. Il mukupirna, si è quindi evoluto in modo indipendente - per almeno sei volte - in diversi rami dell'albero genealogico.

Il più grande di questi è stato il Diprotodon di circa tre tonnellate, il marsupiale più grande del mondo. Sebbene il Mukupirna fosse chiaramente erbivoro, a differenza dei vombati, i suoi denti erano coronati da radici ben sviluppate. Ciò indica che non avrebbe potuto sopravvivere con materiali vegetali abrasivi come le erbe, che i vombati di oggi consumano senza problemi. Confrontando queste e altre caratteristiche, gli esperti hanno scoperto che il Mukupirna è il parente più vicino conosciuto dei moderni vombati, ma è differente lo stesso da queste creature, motivo per cui è stato inserito in una nuova famiglia a sé stante: i Mukupirnidae.

È probabile che tutti i mukupirnidi siano scomparsi durante un cambiamento ambientale dalle foreste pluviali di 25 milioni di anni fa, creando un ambiente non adatto a queste creature.