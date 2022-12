Questa vongola è incredibile: è capace di produrre antibiotici

Gli scienziati dell'Istituto di oceanologia dell'Accademia cinese delle scienze (IOCAS) hanno recentemente affermato di aver trovato un tipo di vongola, Meretrix petechalis, in grado di produrre da sola un complicato antibiotico. Stiamo parlando dell'eritromicina, molto usata al giorno d'oggi per la creazione di farmaci contro alcune infezioni.

In precedenza gli scienziati credevano che il composto fosse prodotto solo dagli actinobatteri, che possono essere trovati in molti ecosistemi, dai sistemi marini e d'acqua dolce al suolo. A quanto pare anche le vongole in questione sono capaci di sopravvivere in questi habitat fangosi pieni di batteri producendo, immagazzinando e secernendo eritromicina.

"Questo è un lavoro piuttosto sorprendente", ha affermato a Chemistry World il chimico biomolecolare della Goethe University Martin Grininger. "Spesso è difficile dire da dove provenga la sintesi, se provenga da batteri che vivono all'interno del sistema eucariotico o dall'animale stesso. Hanno affrontato questo problema con dettagli ancora ineguagliati."

Come immaginerete, si tratta di un'ottima notizia. Questo perché se l'eritromicina è effettivamente sintetizzata nelle vongole stesse (che ci danno molte altre informazioni), significherebbe che è prodotta da un tessuto animale e la scoperta potrebbe aprire la strada per ingegnerizzare geneticamente gli animali e portare alla creazione di altri antibiotici.

Tuttavia la scoperta è ancora da confermare, ma ci proteggono lo stesso da tantissimi virus.